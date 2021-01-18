طبيب نساء يحذر الحامل من القلق: يزيد من الإصابة بكورونا (فيديو)

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قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد، إن كافة أدوية برتوكول علاج كورونا امنة تمامًا على السيدة الحامل سواء المضادات الحيوية او مضادات التجلد او الزنك او الفيتامينات او النقط الخاصة بالأنف.



وتابع "عباسي"، خلال حوارها مع الإعلاميتان أمينة مهدي إيناس الليثي، ببرنامج "صحتك بالدنيا"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الاثنين، أن السيدة الحامل عليها أن لا تقلق من الإصابة بفيروس كورونا، لأن القلق يقلل المناعية، ويؤدي إلى زيادة العرضة للإصابة بكورونا.



وشدد على ضرورة تناول المياه، وتناول الطعام الغني بالعناصر الطبيعية التي تحتوي على الفيتامينات، وتقليل الوجبات السريعة الغير صحية، والحفاظ على الوزن قدر الامكان لرفع الجهاز المناعي لمواجهة كورونا.

