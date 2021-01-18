كيف ستحقق مصر الاكتفاء الذاتى من المواد البترولية فى 2023؟ .. فيديو

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قال الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق إن المواد البترولية المصنعة االتي سنكتفي ذاتيا منها عام 2023 هي البنزين والسولار.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه نتيجة إحلال الغاز الطبيعي محل المازوت أصبح هناك فائض سيسمح باستخراج المواد البترولية المصنعة من المازوت.



وتابع الدكتور مدحت يوسف نائب رئيس هيئة البترول الأسبق أنه سيكون البنزين بأكمله مصري في الأسواق ولن يتم استيراد مواد بترولية.

