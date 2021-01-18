طالب يمزق جسد سائق في مشاجرة بسبب 400 جنيه بشبرا الخيمة

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:07 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
مزق طالب جسد سائق توك، في مشاجرة بينهما بشبرا الخيمة، بسبب مطالبة المجني عليه للمتهم برد مبلغ 400 جنيه اقترضهم منه فرفض ونشبت بينهما مشاجرة، طعن على اثرها المتهم السائق، وجرى نقله إلى المستشفى، وألقي القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أحمد الدقميري مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، بإصابة "ا.م.م" 33 عاما، سائق توك توك، بجرح شبه نافذ أعلى الساق اليمنى، وجرى تحويله لمستشفى القصر العيني في حالة خطرة.

وبالفحص وسؤال شقيق المصاب "م.م.م" 28 عاما، عامل، اتهم المدعو "أ.س.ا" 21 عاما، طالب، بالتعدي على شقيقه، وإحداث إصابته بسبب مطالبة شقيقه للمتهم، برد مبلغ مالي 400 جنيه اقترضهم منه فحدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لمشاجرة، تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض مطواة محدثا إصابته وفر هاربا.

تمكن المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وجرى التحفظ عليه، وأحيلا المتهم للنيابة، فأمرت بحبسه والاستعلام عن حالة المصاب.

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