إزالة حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية غرفة وأسوار بمركز ابشواي

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رئيس مدينة ابشواى: قريبا الإنتهاء من أعمال إنشاء كوبري السبعين بابوكساه نظرا لأهميته وربطه مركزي ابشواي وسنورس



مسعود: التوجيه بتوفير عدد ٥ أعمدة إنارة لعزبة جورجي ورفع كفاءة الطريق إستجابة للأهالي



تبطين بحر الخمسين بطول ٤٣٠٠ متر لمنع إهدار مياه الزراعة ومنع التلوث







نجحت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، بمحافظة الفيوم، في إزالة حالة تعدٍ في المهد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بالإزالة الفورية لمختلف صور التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل أو التبوير.



وقال الأستاذ مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابشواي، أنه قد تم إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بناحية طريق ابشواي زيد تابعة للجمعية الزراعية بزيد ابوكساه عبارة عن غرفة وأسوار بالبلوك الأبيض على مساحة واحد فدان ( ٤٢٠٠ متر ) وتم إلزام المخالف بالإزالة علي نفقته الخاصة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

كما تفقد الأستاذ مراد مسعود رئيس المركز أعمال تبطين بحر الخمسين بطول ٤٣٠٠ متر ضمن توجهات الدولة لتبطين الأبحر والمصارف المائية حفاظًا على المياه ومنعا لإهدار مياه الزراعة ومنعا للتلوث.



كما وجه رئيس المركز بتزليل كافة المعوقات ورفع أعمدة الإنارة التي تعوق الأعمال تتم أعمال التبطين تحت إشراف المهندس ايمن نضر وكيل وزارة الري بالفيوم وبحضور كل من المهندس محمد ابراهيم المهندس هيثم.



بالإضافة إلى التحدث مع أهالي قرية جورجي التابعة للوحدة المحلية بابوكساه للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم بالمتابعة المستمرة، والمرور الميداني للتعرف على مشكلات وشكاوى المواطنين على أرض الواقع واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



ووجه سيادته بتوفير عدد ٥ أعمدة إنارة بالإضافة إلى رفع كفاءة الطريق بمعدات الوحدة (جليدر مجلس المدينة)



أما فيما يخص أعمال كوبري السبعين

فقد وجه رئيس المركز بإنهاء الأعمال خلال موعد أقصاه شهر واحد وهذه الأعمال هي إنشاء الكوبري بنظام الخوازيق والتي يصل عددها الي ٣٢ طبقا للمواصفات المتفق عليها، حيث يمثل هذا الكوبري أهمية حيوية للطريق والربط مركزي ابشواي وسنورس.