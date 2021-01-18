عضو "إتصالات البرلمان" تطالب بضرورة رقابة الجهاز القومي للاتصالات على أجهزة تقوية المحمول

الإثنين 18/يناير/2021 - 07:06 م
بوابة الفجر
دينا إبراهيم

طالبت النائبة مها عبد الناصر عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، خلال الاجتماع الأول للجنة لدور الإنعقاد الأول بالفصل التشريعي الثاني لبرلمان 2021، اليوم الإثنين، بضرورة رقابة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على أجهزة تقوية المحمول الموجودة بالأسواق لتأثيرها السلبي على شبكات المحمول.

وأقترحت "عبدالناصر" خلال إجتماع اللجنة، اليوم، تغطية الطرق السريعة عن طريق إعطاء كل طريق لمشغل واحد والسماح لباقي الشبكات بتقديم الخدمة عن طريق التجوال المحلي.

كما أكدت عضو إتصالات النواب، في اقتراحاتها على أهمية التشديد على الإدارة المحلية في سرعة إصدار تراخيص أبراج المحمول للشركات حتى يستطيعوا استيعاب الزيادة الشديدة على الشبكات.

وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج مصر تنطلق، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

برلمان 2021

أخبار تهمك

أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد هدفه القاتل في شباك الطلائع

منذ ساعة و 12 دقيقة

آخر تطورات مفاوضات الزمالك مع هدف الأهلي السابق

منذ أقل من ساعة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ ساعتين

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 7 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ ساعتين و 47 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ ساعتين و 15 دقيقة

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ حوالي 3 ساعات

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ أقل من ساعتين

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

"القومي لتنظيم الاتصالات" ينفذ حملات لضبط الأجهزة المحظور تداولها

"المصري الديمقراطي الاجتماعي" يكشف موقفه من الترشح على منصب رئيس البرلمان

بدء أولى جلسات مجلس النواب في دور الانعقاد الأول

"أبو العنين" و"سعد الدين" مرشحا "مستقبل وطن" لمنصب وكيلي مجلس النواب

حنفي الجبالي مرشح "دعم مصر" لرئاسة النواب

المستشار أحمد سعد الدين يعلن ترشحة لوكالة مجلس النواب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 م

عاجل.. فرجاني ساسي يربك حسابات الزمالك

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

06:01 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»