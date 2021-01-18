محافظة الإسكندرية تستكمل حملاتها على المحلات التجارية لمتابعة الإجراءات الإحترازية

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استكملت محافظة الإسكندرية اليوم الأثنين حملاتها على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.



وأسفرت الحملة على إغلاق وتشميع أحد المراكز التعليمية المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وتم تحرير عدد ١٥ محضر متنوع للمحلات التجارية بين نقص اشتراطات صحية، رصد بيئي، بيئة، نظافة، إشغال طريق، عدم الإلتزام بالإجراءات الإحترازية، وعدد ٣ انذار وتم التحفظ على عينات متنوعة من المواد الغذائية لفحصها والتأكد من سلامتها للإستخدام الآدمى، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، بالإضافة إلى رفع الإشغالات.



وتم ضبط أعمال ترميم بأحد المحال التجارية بدون ترخيص، أوقفتها الحملة في الحال وتحفظت على كافة المعدات والأدوات المُستخدمة بالمخالفة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد اللواء خالد جمعة على المحال والمطاعم والكافيهات بضرورى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية، من حيث الإلتزام بارتداء الكمامات، وتواجد جهاز قياس للحرارة، وأدوات للتعقيم، والمطهرات، والنظافة العامة، والتباعد، وذلك لرواد المطاعم والمحال والعاملين بها، حرصا على سلامة المواطنين فى ظل هذه الظروف.



شارك فى الحملة ممثلين من( الطب البيطرى، مديرية التموين، القوى العاملة، إدارة الرخص مديرية الشئون الصحية، الأمن الصناعى، وإدارة الرخص، المتابعة، إدارة إشغال الطريق،جهاز حماية المستهلك، مديرى وممثلى الإدارات المعنية بالحى.

