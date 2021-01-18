خالد عكاشة: فلسطين قضية مركزية لمصر.. فيديو

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قال العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية إن مصر حققت نقلة سياسية كبيرة خاصة بعد الانتخابات الأخيرة واستكمال الاستحقاق الدستوري ووجود غرفتين للبرلمان.



وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن المصريين لديهم طموح بحياة سياسية على مستوى عال.



وتابع أن زيارة وزير الخارجية لرام الله كانت خطوة تحضيرية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأردن في ظل وجود تأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لمصر والأمة العربية.



واكد أنه رغم انشغال مصر بقضايا كثيرة إلى أنه تولي اهتماما كبيرا بالقضية وتحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني مشيرا إلى أن احداث المنطقة منذ 2011 هو ما أصاب القضية الفلسطينية بالجمود.



وأشار إلى ان لقاء الرئيس مع ملك الأردن شهد بالتاكيد الترتيب للتعامل مع إدارة أمريكية جديدة وكان الهدف أيضا استعادة الحراك الدولي بعد أيام من اجتماع الرباعية لمناقشة القضية الفلسطينية مؤكدا أن العلاقة بين مصر والأردن في فترة مزدهرة وهناك تطوير مستمر للعمل المشترك.



وأوضح أن توطين الاستثمار بين مصر والأردن والعراق من أهم المحاور التي تم مناقشتها فضلا عن التنسيق والتعاون الأمني.

