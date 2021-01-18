محافظة الإسكندرية: رفع الاستعدادات والطوارئ تزامنا مع التقلبات الجوية

أعلنت محافظة الإسكندرية عن أنه تم رفع الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشير إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ الي ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.

وتهيب محافظة الإسكندرية ‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.• عدم ‏الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.