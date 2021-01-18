محافظة الإسكندرية: رفع الاستعدادات والطوارئ تزامنا مع التقلبات الجوية
الإثنين 18/يناير/2021 - 06:46 م
دينا حسن- محمد رجب
أعلنت محافظة الإسكندرية عن أنه تم رفع الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية المتوقعة والتي تشير إلى زيادة سرعة الرياح من ٢٥ إلى ٣٣ عقدة، وارتفاع الموج من ٣.٥ الي ٤.٥ متر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة بصاحبها سقوط الأمطار متوسطة إلى غزيرة.
وتهيب محافظة الإسكندرية المواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم:
• تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
• عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
• عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
• عدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.