هيثم شعبان يكشف سر الفوز على طلائع الجيش

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:43 م
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، أن فريقه كان يسعى للسيطرة في مباراة طلائع الجيش اليوم، مشددا على أنه لاحت له أكثر من فرصة في الشوط الأول ولكن التوفيق لن يكن حليفهم.
وشدد المدير الفني، على أن الشوط الثاني كان سريعا، والتغييرات جاءت بثمارها، فكان هناك تحرك قوي بين محمد مسعد وشريف دابو، حتى أتت بثمارها وسجل أحمد ياسر ريان هدف الفوز في الوقت القاتل.
وأردف هيثم شعبان قائلا: "كنت أفكر في تغيير احمد ياسر ريان لأنه لعب معنا ثلاث مباريات في وقت ضيق للغاية، وكنت أخشى عليه، ولكني تراجعت في النهاية وقررت استمراره في الملعب نظرا لثقتي الكبيرة فيه، فهو يمتلك إمكانات فنية وبدنية، وهو إضافة لنا مع زملائه داخل الملعب".
وعاد ليقول: "نستحوذ على ونسيطر على مجريات اللعب في معظم المباريات التي خسرنا فيها نقاط الفترة الماضية، ولكن التوفيق لم يكن حليفنا، نحاول علاج أخطائنا على السبورة فقط، لأننا لا نملك الوقت لتصحيح تلك الأخطاء في الملعب والمباريات الودية".
واضاف هيثم شعبان: "نلعب مباراة كل 48 ساعة، الوقت ضيق للغاية لاستشفاء للاعبين، ونسعى إلى علاج الأخطاء بشكل سريع لمواصلة الأداء الجيد والنتائج الطيبة، نمتلك لاعبين لدرجة درجة عالية من الاستجابة، والقادم أفضل لنا".
وعن صالح جمعة قال: "صالح جمعة كان يعاني من الإصابة ولا أريد الاستعجال في عودته، لا سيما وأنه تعرض للإصابة في أول لقاء يشارك فيه معنا، هو لاعب مهم بالنسبة لنا، ونريد الحفاظ عليه".

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