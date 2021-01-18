"فيفا" يرفض استئناف أتلتيكو مدريد ضد إيقاف تريبير

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:34 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الإثنين رفض طلب الاستئناف المقدم من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، ضد إيقاف اللاعب كيران تريبير لمدة عشرة أسابيع عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكانت العقوبة المفروضة من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بداعي انتهاك القواعد الخاصة بالمراهنات، جرى رفعها مؤقتاً نظراً لتقدم أتلتيكو مدريد بطلب الاستئناف.

لكن "فيفا" ذكر اليوم الإثنين: "لجنة الاستئناف في "فيفا" رفضت الاستئناف المقدم من نادي أتلتيكو مدريد في القضية الخاصة باللاعب كيران تريبير".

وأضاف: "وبالتالي، جرى تأييد قرار اللجنة التأديبية بالفيفا الصادر في 23 ديسمبر (كانون الأول) 2020، والذي يقضي بتوسيع نطاق تنفيذ العقوبات المفروضة على اللاعب من جانب الاتحاد الإنجليزي، لتطبق على مستوى العالم".

وكان الاتحاد الإنجليزي عاقب لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب الإنجليزي في ديسمبر (كانون الأول) بعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عشرة أسابيع، بسبب مخالفات ارتكبت في يوليو (تموز) 2019 لدى انتقال تريبير للعب في إسبانيا قادماً من توتنهام الإنجليزي.

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