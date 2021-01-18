أمل جديد ينقذ عملاق الدوري الألماني من كبوته

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
وكالات
قالت كريستينا رويل-هامرز المديرة المالية الجديدة لنادي شالكه الألماني لكرة القدم إن النادي المتعثر ماليا سيحصل على التراخيص للموسم المقبل حتى في حالة الهبوط للدرجة الثانية.

وقالت رويل-هامرز في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" الرياضية اليوم الاثنين إن شالكه يمكنه النجاة رغم ديونه التي تجاوزت 200 مليون يورو (241 مليون دولار)، بشرط أن يعود إلى البوندسليجا بشكل سريع بعد الهبوط المحتمل.

وأضافت :"نحن نعمل جاهدين من أجل الحصول على التراخيص في كلا السيناريوهين."

وأشارت رويل هامرز إلى أن رابطة الدوري الألماني لكرة القدم (دي.إف.إل) تقوم بحساب السيولة لتحديد مدى تمويل النادي، وأنه رغم "أن مواعيد الاستحقاق تلعب دورا... فإن قيمة المبالغ (المستحقة) لا تشكل النقطة الحاسمة."

ويحتل شالكه المركز الأخير في الدوري الألماني (بوندسليجا) حيث يعيش موسما مخيبا للأمال، وبات يواجه الهبوط للدرجة الثانية للمرة الأولى منذ عام 1981 .

وقالت رويل-هامرز :"عندما يتعلق الأمر بقضاء موسم واحد في الدرجة الثانية، أثق في أن شالكه يمكنه تجاوز ذلك دون الاضطرار للكثير من التغييرات في مفاهيمه وهيكله."

لكنها أضافت أنه في حالة البقاء لفترة أطول في الدرجة الثانية :"سيتحتم عليك في مرحلة ما أن تتعامل مع ما يمكن حدوثه عند الإخفاق في الصعود مجددا بشكل سريع."

وتردد أن شالكه كان من بين أندية كانت ستواجه الإفلاس في حالة عدم استئناف منافسات الموسم الماضي في مايو، بعد فترة توقف بسبب جائحة كورونا، وذلك في ظل الدور الذي تلعبه عائدات البث التليفزيوني.

وأوضحت رويل-هامرز أن النادي نجح في توفير الكثير من الأموال خلال أزمة الوباء، وهو ما يمنحها شعورا بالتفاؤل.

وأضافت :"قمنا بواجبنا خلال الصيف من أجل تجاوز المرحلة وكي نستطيع المضي قدما حتى نهاية الموسم، وذلك من خلال إجراءات من بينها برامج خفض التكاليف المكثفة."

أخبار تهمك

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ ساعة و 24 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 20 ساعة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 30 دقيقة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ أقل من ساعة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 39 دقيقة

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ ساعة و 9 دقيقة

أول تعليق من أحمد ياسر ريان بعد هدفه القاتل في شباك الطلائع

منذ ثلث ساعة

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

05:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»