في نقاط.. تعرف على أبرز ما جاء في جلسة الحكومة أمام البرلمان

إقرأ أيضا



قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعي تماما أن الطريق مازال طويلا لتحقيق التنمية والطموح الذي يامله الشعب المصري.

وأشار "مدبولي"، خلال كلمته أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن الحكومة تواجه تحديات وصعوبات بعضها يعود لاكثر من 50 سنة، مضيفا: "تصدينا لملفات كان الأسلم لنا سياسيا ألا نتصدى لها"، لافتا إلى أنهم كانوا حريصين على وضع حلول لمشاكل هامة حرصا على مصلحة الوطن.



وأضاف أن الحكومة لديها رؤية وبرنامج عمل واضح للثلاث السنوات القادمة، تتمثل أهم أهدافه في تحقيق معدلات نمو مرتفع، وتحسين المؤشرات المالية والاجتماعية والاقتصادية، وهناك مشروعات جديدة وجه الرئيس بتنفيذها منها تطوير كافة القرى المصرية خلال 3 سنوات، وسيخصص له 500 مليار جنيه، وتطوير الترع القائمة، وادخال نظم الري الحديث، وتطوير المدن القائمة على غرار مشروعات مثل الأسمرات، واستصلاح أكثر من مليون فدان، وزيادة حجم الصادرات المصرية.



وتابع أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الدولة المصرية في ظل الزيادة السكانية هو أن يعمل الجميع سويا على استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتقليل البطالة ونسب الفقر.



عرضت فضائية "TeN"، مساء الإثنين، تقرير مصور يرصد يوضح أبرز ما جاء في بيان الحكومة أمام البرلمان.وكان من أهم ما جاء في عرض رئيس الوزراء أمام البرلمان، أن مصر أصبحت محور عالميا للطاقة والغاز في العالم، وأن مصر قفزت 90 مركز على مستوى العالم في شبكة الطرق، وتم تطوير 159 منطقة عشوائية غير آمنة، فضلا على أنه تم زيادة المعاشات 330 مليار جنيه خلال الفترة الماضية...