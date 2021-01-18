"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:26 م
بوابة الفجر
ريهام على
نظمت الادارة العامة للتدريب، بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب وذلك بمقر ادارة التدريب بمحطة تنقية مياه الشرب بالعزب الجديدة. 

وأكد اللواء مهاب الامير رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركة ان التدريب يسير بخطى ثابته من أجل رفع كفاءة العاملين وتأهيلهم داخل الشركة خاصة فى ظل وباء فيروس كورونا المستجد حيث يتم التدريب عن بعد ( أونلاين) ويتم فيه تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية. 

وأضافت الدكتورة منى ربيع ان التدريب يهدف للتعرف علي معمل الميكروبيولوجي وأهميته والتعرف علي كيفية الكشف عن مؤشرات التلوث التي علي أساسها نحدد صلاحية المياه للشرب ووصولها للمستهلك في صورة امنة وان هدفنا الاساسى هو توفير مياه صحية وامنة للمستهلك. 

من جانبة أشار الدكتور محمود الغندقلى مدير عام الادارة العامة للتدريب انه تم تنظيم دورة تدريبية تحت مسمى ( البكتريا فى مياه الشرب) بمركز تدريب العزب عن طريق التدريب عن بعد ( أونلاين ) ضمن الخطة الاقليمية وتحت اشراف الشركة القابضة وبمشاركة العديد من الشركات التابعة لمدة خمسة ايام متواصلة وحاضر فى هذه الدورة الدكتورة نورا محمود ربيع مديرة المعمل البكتريولوحى بالمعمل المركزى.
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب
"مياه الفيوم" تنظم تدريبا حول البكتريا فى مياه الشرب

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