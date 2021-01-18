غرفة جدة تستضيف الأمير عبدالرحمن بن خالد لبحث الفرص الاستثمارية وتحفيز رعاية الإبل

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:20 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

تستضيف غرفة جدة غداً الأمير عبدالرحمن بن خالد بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس اللجنة الاقتصادية وممثل نادي الإبل في المنظمة الدولية للإبل، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي، وعدد من رجال الأعمال .

 

ويستعرض سموه الفرص الاستثمارية التي تتيحها صناعة رياضة الإبل والمستقبل الواعد لها في ظل رؤية المملكة 2030.

 

ويأتي اللقاء عقب زيارة رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد بن يوسف ناغي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل لبحث الفرص الاستثمارية والاقتصادية التي يسعى من خلالها لتحفيز رعاية الإبل وإنشاء مشاريع على مستوى منطقة مكة المكرمة.

 

وتسعى غرفة جدة من خلال تعاونها مع نادي الإبل إلى إيجاد فرص لرواد الأعمال والمستثمرين لكل ما يتعلق بقطاع الإبل والاستفادة من منتجاتها كالألبان واللحوم، حيث يُعد قطاع الإبل قطاعا استثماريا واعدا، أو من خلال فسح المجال للاستثمار في رعاية المنافسات وإقامة المسابقات لزيادة الإقبال والتمسك بها والمحافظة على استمرار وجودها في المملكة ، لما تمثله الإبل من أهمية تاريخية وثقافية واجتماعية.

أخبار تهمك

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 6 ساعات

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

منذ ساعة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ حوالي 5 ساعات

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

منذ ساعة و 20 دقيقة

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ أقل من ساعتين

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 26 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات

منذ ساعة

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:01 م

نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

الأهلي يصر على ضم الفيراري الجديد

05:35 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

12:57 م

تعرف على المباريات التي سيغيب عنها الشناوي بعد إيقافه

05:56 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»