الحبس 6 أشهر مع الإيقاف للمتهمين في قضية طفل المرور

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قضت محكمة جنح مستأنف الطفل المنعقدة بمحكمة العباسية، بقبول الاستئناف على الحكم الصادر ضد كل من أحمد أبو المجد، الشهير بـ"طفل المرور" ومصطفي تامر ورامز عصام وعمرو فاروق.



وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين عن التهمة الأٔولى، وهي تعاطي المواد المخدرة للمتهم الأول "نجل القاضي"، قبول استئنافه والمتهم الثاني، والثالث غرامة 10 آلاف جنيه و6 أشهر حبس مع إيقاف التنفيذ، وأيداع المتهمين تحت إشراف أخصائي اجتماعي داخل منازلهم لمدة 3 سنوات.



كما قضت بمعاقبة المتهمين في التهمة الثانية، وهي التنمر بمعاقبة المتهم الأول والثاني بقبول الاستئناف، ووضع المتهمين تحت الاختبار، وتغريم المتهم الثالث 20 ألف جنيه، كما قضت في التهمة الثالثة، والمتعلقة بٕاهانة أمين شرطة للمتهم الأٔول والثاني بالغرامة 20 ألف جنيه والمتهم َالثالث 50 ألف جنيه.



عاقبت محكمة جنايات الطفل قضت في وقت سابق كلًا من مصطفى تامر، ورامز عصام في القضيتين رقم 1861 لسنة 2020 جنايات الطفل، بالحبس سنة، وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه عن تهمة إحراز الحشيش.



كما قضت في القضية رقم 1656 جنح الطفل بمعاقبة المتهمين مصطفى تامر ورامز عصام وعمرو فاروق، بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة، وتغريم كل منهم 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، و50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، كما غرمتهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.



وجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات بإحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري، وإنشائهم وإدارتهم واستخدامهم حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية؛ بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتي القيادة والتسيير.



ذكرت النيابة العامة في بيان أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.



كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهم "أحمد" و4 آخرين من أصدقائه، بعد نشرهم فيديو يسخرون فيه من شرطي مرور وقيادة سيارة بدون ترخيص، وفي غير الأحوال المصرح بها.