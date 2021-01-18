نجم الأهلي يدرس عدم تجديد تعاقده من أجل الاحتراف

الإثنين 18/يناير/2021 - 06:01 م
بوابة الفجر
محمد الصو
يدرس نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدم تجديد تعاقده خلال الفترة المقبلة، من أجل الخروج عن الفريق نحو الاحتراف الخارجي.

وكان محمد شريف مهاجم المارد الأحمر، تلقى عروضًا من جانب سبورتنج براجا البرتغالي بالإضافة إلى بعض العروض التركية، من أجل الحصول على خدماته خلال شهر يناير الجاري.

وأبدى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، رفضه التام فكرة التنازل عن خدمات اللاعب، سواء معارًا أو الرحيل بشكل نهائي.

وكشف مصدر داخل المارد الأحمر، أن اللاعب لا يفكر في تجديد عقده، ويدرس مناقشة العروض المقدمة له من الدوريات الخارجية.

وكان شريف عاد من فترة إعارة مع بداية الموسم الجاري، من صفوف إنبي، وقدم مردود طيب منذ مشاركاته الأولى مع المارد الأحمر.
 

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