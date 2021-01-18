







حقق فريق تشيلسي الكروي الأول، الفوز أمام نظيره فولهام، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، مساء السبت الماضي.





موعد مباراة تشيلسي المقبلة في الدوري الإنجليزي الممتاز





ويستعد تشيلسي لمواجهة نظيره ليستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وتقام المباراة التي تجمع بين فريقي تشيلسي وليستر سيتي، يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع عشر من شهر يناير الجاري، في البريميرليج.





وتنطلق أحداث المباراة التي تجمع بين ليستر سيتي مستضيف اللقاء، وتشيلسي " الضيف"، عند الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والربع بتوقيت جرينتش.





ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 35 نقطة.



