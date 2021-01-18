وفاة والدة القارئ عبدالفتاح الطازوطي

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:54 م
بوابة الفجر
سمر السيد
توفيت والدة "اليوم" القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطى قارئ بالإذاعة والتليفزيون منذ عام 1993 وامام وخطيب بأوقاف الشرقيه فى مجمعه الاسلامى بقريته طاروط بمركز الزقازيق بالشرقية.

وقال "الطاروطي" خلال منشور كتبه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " " إنا لله وإنا إليه راجعون "..والدتي في ذمة الله". 

وانهالت التعليقات التي دعت للفقيدة بالرحمة والمغفرة وأن يسكنها الله فسيح جناته.
وفاة والدة القارئ عبدالفتاح الطازوطي
وفاة والدة القارئ عبدالفتاح الطازوطي
وفاة والدة القارئ عبدالفتاح الطازوطي
وفاة والدة القارئ عبدالفتاح الطازوطي

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