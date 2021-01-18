رياح وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الغد

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيس بوك" بيانًا يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الثلاثاء الموافق 19 يناير 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت التوقعات كالتالي:



طقس الثلاثاء نهارًا:

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.



طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- فرص أمطار خفيفة (30% تقريبًا) على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة (50% تقريبًا) على مناطق متفرقة من الوجه البحري على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (السلوم- مطروح- الإسكندرية- بلطيم- رشيد- دمياط- بورسعيد- العريش-رفح ) على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة 50% تقريبًا على مناطق من (البحيرة- كفر الشيخ- الدقهلية) على فترات متقطعة.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.



وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، بالقاهرة العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 17 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 09 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة.

