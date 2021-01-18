29 قطعة أرض لإقامة مشروعات مختلفة.. مصر تواصل إعمار المدن الجديدة

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:45 م
بوابة الفجر
محمد عوده
تواصل الدولة المصرية، إعمار المدن الجديدة، التى تم تدشينها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تتسع للزيادة السكانية التى تشهدها مصر، وتوفر الحياة الكريمة والآمنة للمصريين.

وتقوم الحكومة، ممثلة فى وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية، بإقامة تلك المدن، على أحدث الطرازات، ثم إقامة المشروعات الخدمية، والأنشطة العمرانية، التى تساهم فى إعمار تلك المدن، حتى يتمكن المصريون من السكن بها، ونقل حياتهم إليها، بعيدا عن زحام المدن القديمة فى مختلف المحافظات.

فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" تحركات هيئة المجتمعات العمرانية، لإعمار المدن الجديدة:

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، على تخصيص 29 قطعة أرض فى 11 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة.

جاء ذلك فى إطار جهود الهيئة لزيادة معدلات التنمية، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة، وكذا توفير العديد من فرص العمل من هذه المشروعات.

وجاءت قرارات التخصيص على النحو التالى:

- تم تخصيص 4 قطع أراضٍ، بمساحة 7980.25 متر مربع، لإقامة أنشطة تجارية وإدارية، فى مدينة بدر.

- تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بمساحة 302.93 فدان، لإقامة مصنع وأنشطة زراعية، فى مدينة السادات.

- تم تخصيص 5 قطع أراضٍ، بمساحة 39.96 فدان، لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، ومدرسة، ونادٍ رياضى صحى، ونشاط تجارى إدارى سكنى، فى مدينة العبور.

- تم تخصيص قطعتى أرض، بمساحة 5.12 فدان، لإقامة مصنعين، فى مدينة 6 أكتوبر الجديدة.

- تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بمساحة 1.62 فدان، لإقامة نشاط تجارى، وإدارى، وخدمات تعليمية وصحية ومركز متخصص للتقويم الأسرى، فى مدينة القاهرة الجديدة.

- تم تخصيص قطعتى أرض، بمساحة 12.79 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى ترفيهى، وكذا تخصيص قطعتى أرض لصالح وزارة الشباب والرياضة، لإقامة صالة مغطاة، ونادٍ اجتماعى، فى مدينة 6 أكتوبر.

- تم تخصيص قطعتى أرض، بمساحة 21.8 فدان، لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وتجارى إدارى، فى مدينة المنيا الجديدة.

- تم تخصيص قطعة أرض، بمساحة 600 متر مربع، لإقامة مخبز، فى مدينة حدائق أكتوبر.

- تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، بمساحة 4087 متر مربع، لإقامة أنشطة تجارية إدارية سكنية، فى مدينة العبور الجديدة.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 1995 متر مربع، لإقامة مركز خدمة سيارات، فى مدينة سوهاج الجديدة.

- تم تخصيص قطعة أرض بمساحة 3000 متر مربع، لإقامة محطة وقود سيارات، فى مدينة ملوى الجديدة.

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