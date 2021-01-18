وزير التموين أمام البرلمان: الاحتياطي الإستراتيجي من القمح وصل إلى 5 أشهر

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أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف الإستراتيجي الأول هو حماية الأمن القومي المصري وخاصة الأمن الغذائي.



وقال "المصيلحي" خلال بيانه أمام مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن متوسط الاحتياطي الإستراتيجي يكفي شهر أو شهرين وكان الهدف أن يكون الاحتياطي الإستراتيجي 3 أشهر، لافتًا إلى أن الاحتياطي الإستراتيجي من القمح وصل إلى 5 أشهر و3 أشهر للسكر، ولدينا تأمين للأرز حتى الموسم القادم.



وقال المصيلحي: «لدينا وفرة من اللحوم الطازجة والمجمدة، قاربت على الاكتفاء الذاتي في الثروة الداجنة»، مؤكدًا أن ذلك ورائه رؤية واستراتيجية.



وأضاف قائلًا: نحن اليوم في موقف متميز ولم نعد نسمع لأي احتكارات للسلع الإستراتيجية، مؤكدًا أن متوسط أسعار السلع ثابتة ولم يتغير بالنسبة للدواجن واللحوم الطازجة، مشيرًا إلى اللحوم السودانية الطازجة يتم نقلها بمبردات ويتم بيعها في المستهلكات بـ85 جنيه للكيلو، وتم تخفيض كيلو الدواجن من 37 جنيها إلى 30 جنيها.



وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن حجم السعة التخزينية في الصوامع زاد إلى 500 ألف طن تخزين، وأن هناك تطوير لربط الصوامع الرئيسية بشبكة السكك الحديدية، وتقليل التكلفة الإجمالية الخاصة بتلك الجزئيات.



وكان قد ألقي الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أول بيان حكومي في الفصل التشريعي الجديد أمام مجلس النواب، في الجلسة العامة، اليوم، متضمنًا عرض نتائج تنفيذ برنامج "مصر تنطلق"، والذى عرضته الحكومة أمام المجلس السابق والذى يتضمن خطة عمل لمدة ٦ سنوات من عام ٢٠١٨-٢٠٢٢.

