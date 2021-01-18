قطع المياه عن مدينة قها بسبب عطل مفاجئ

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:37 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، قطع المياه عن مدينة قها، وقرية الحسانية، اليوم الإثنين، وذلك لحدوث عطل مفاجئ بخط المياه المرشحة قطر 18 بوصة.

وقالت الشركة في بيان لها اليوم، إنه فور تلقي البلاغ بحدوث العطل، جرى الدفع بفريق من الفنيين والمهندسين، وجار أعمال إصلاح العطل، وسيجرى إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من إصلاح العطل.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

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