خالد عيد يستقيل من تدريب المحلة بعد الخسارة من المقاصة

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:30 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
قرر خالد عيد المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة على الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة وذلك عقب الهزيمة من مصر المقاصة بهدف واحد مقابل هدفين اليوم الأثنين.


وشهدت الجلسة التي جمعت بين عيد وحسام عزو المشرف العام على الكرة بالفلاحين وطه السيد مدير الكرة على عدم قدرته على مواصلة قيادة الفريق خلال المرحلة القادمة.


وتبحث الإدارة خلال الساعات القادمة عن بديل يقود قلعة الفلاحين خاصةً خوفاً من أن تتأزم الأمور بعد النتائج المتواضعة التي قدمها الفريق الصاعد حديثاً لدوري الأضواء والشهرة

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