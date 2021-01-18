سقطت من الدور الثالث.. التحريات تكشف كذب رواية سيدة قتلت طفلة زوجها بأكتوبر

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:34 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بالجيزة ملابسات قتل طفلة عمرها 3 سنوات على يد زوجة والدها بعد وصلة تعذيب، بمساكن عثمان، بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين أن زوجة الأب اصطحبت الطفلة إلى المستشفى زاعمة سقوطها من الطابق الثالث.

وبينت التحريات أنه بتوقيع الكشف الطبي على الطفلة تبين عدم إصابتها بكسور، ووجود آثار تعذيب بجثتها خاصة ظهرها، وخنق بالرقبة.

وواصلت التحريات إلى هروب زوجة الأب رفقة زوجها إلى مسقط رأسها بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، من مستشفى الشيخ زايد بوصول طفلة عمرها 3 سنوات، جثة هامدة ووجود آثار تعذيب بجسدها.

تحريات المقدم إكرامي البطران وكيل فرقة حدائق اكتوبر، توصلت إلى وفاة الطفلة إثر تعرضها لوصلة تعذيب على يد زوجة والدها، بمنطقة مساكن عثمان.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العقيد محمد ربيع مفتش مباحث الفرقة، إلى تمكن والد الطفلة وزوجته من الهرب، بعد تأكدهما من وفاة طفلته.

ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بتشكيل فريق بحث تنسيقا مع قطاع الأمن العام، وتتبع خط سير هروب الجناة، وسرعة ضبطهما.

وجرى التحفظ على جثة الطفلة تحت تصرف النيابة العامة وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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