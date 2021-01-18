خالد الجندي: التحايل للحصول على معاش بزواج عرفي أكل سحت (فيديو)

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المجتمع لا يحترم أي زواج عرفي، مستدلًا على ذلك بأن أي شقة من شقق الدعارة عندما يتم الهجوم عليها تكون مليئة بوثائق الزواج العرفي، وشرطة الآداب لا تعترف بالزواج العرفي، والقانون لا يعترف بها ولا تقام بها دعوى نفقة، وإنما يقام بها دعوى نسب؛ لكون الشرع يتشوف لإقامة المصلحة للصغير.

وأكد "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن إباحة الزواج العرفي يعني ضياع شباب الجامعة وأبناءنا في سن المراهقة في زمن تحللت فيه الروابط الأسرية، مشددًا على أن من يقبل على الزواج العرفي يبحث عن منط للهروب من العلاقة وقت الجد.

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن التحايل والإقبال على الزواج العرافي من اجل الحصول على معاش أكل سُحت.

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