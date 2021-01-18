عاجل.. العاهل الأردني يُشيد بدور السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
رقية جمال

قال السفير بسامراضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان مع الملك عبد الله الثاني.

وأوضح متحدث الرئاسة، أن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأكد الرئيس السيسي استمرار مصر في مساعيها الدؤوبة تجاه القضية الفلسطينية لكونها من ثوابت السياسة المصرية، مشددًا على مواصلة بذل الجهد لاستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

وأشاد العاهل الأردني بدور الرئيس السيسي في تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.

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