تأهل الحرس وأبو قير للتمهيدي الثالث بكأس مصر

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حقق نادي حرس الحدود بقيادة محمد حليم المدير الفني فوزا كبيرا علي المجد السكندري 1/5 في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملعب أفريكانو ببرج العرب في إطار مباريات التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر.



أحرز أهداف حرس الحدود عبد الرحمن السويسي هاتريك، وهدف لكل من: أحمد سالم، ومصطفي زيكو ، بينما سجل محمد سعيد هدف المجد الوحيد، وأضاع المجد ضربة جزاء في نهاية المباراة ليتأهل حرس الحدود للتمهيدي الثالث من مسابقة كأس مصر.



وفي إطار مباريات التمهيدي الثالث نجح أبو قير للأسمدة الفوز علي نادي أصحاب الجياد بثلاثة أهداف مقابل هدف ليصعد فريق أبو قير للتمهيدي الثالث لكأس مصر.