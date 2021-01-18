تأهل بلدية المحلة ودكرنس والمنصورة ومنية سمنود للدور المقبل بكأس مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:16 م
بوابة الفجر
هيثم حبيب


إنتهت قبل قليل مباريات الدور التمهيدى الثانى لكأس مصر حيث أقيمت العديد من المباريات بمختلف الملاعب.

بلدية المحلة تمكن من تحقيق الفوز بثنائية بابا ديوب و ماجد أشرف على ضيفه بنى عبيد فيما تأهل دكرنس بصعوبة بالفوز على مستضيفه صيد المحلة بركلات الترجيح ٤-٢ عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبى بدون أهداف.

وتأهل بيلا للدور المقبل بالفوز على ميجاسبورت بركلات الترجيح عقب نهاية اللقاء بالتعادل السلبى فى المباراة التى أقيمت بملعب ميجاسبورت "ملعب مياه الدقهلية".

وفى مباراة أخري تأهل المنصورة للدور المقبل بالفوز على مستضيفه بلقاس بركلات الترجيح ٤-٣ بعدما إنتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله.

وعلى ملعب منية سمنود ضمن منية سمنود تأهله للدور المقبل بفوز صعب على حساب كفرالشيخ بنتيجة ٣-٢.

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