تعرف على حصاد مباريات الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:14 م
بوابة الفجر
رأفت أمين


أسفرت نتائج الدور التمهيدي الثاني لكأس مصر عن الفوز فريق جمهورية شبين على فريق العياط بخمسة أهداف مقابل هدف سجلهم ايمن سعد ومحمود حميد ومحمد عزت ومصطفى هاني ومدافع العياط في مرماه.

وفاز فريق النصر على فريق الشمس بهدف دون رد، وتغلب أبو قير على فريق أصحاب الجياد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما تغلب حرس الحدود على فريق المجد بخمسة اهداف مقابل هدف.

وتخطى فريق السكة الحديد نظيرة فريق هليوبوليس بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتغلب فريق زد على فريق الترسانة بركلات الترجيح 1/3 بعد انتهاء المباراة بهدف لمثله.

وفاز فريق كوكاكولا على فريق بهتيم بهدفين نظيفين ومصر للتأمين على فريق سرس الليان برباعية مقابل ثلاثة بضربات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

وفاز فريق طنطا على فريق مياه البحيرة برباعية مقابل ثلاثة بضربات الجزاء الترجيح بعد انتهاء المباراة بثلاثة أهداف لكل منهما.

وفاز بيلا على ميجا سبورت برباعية مقابل هدف بضربات الجزاء الترجيح، ودمياط على منتخب السويس برباعية مقابل هدفين بركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

وتخطى دكرنس عقبة فريق صيد المحلة برباعية مقابل هدفين بضربات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.

وفاز فريق منيه سمنود على فريق كفر الشيخ بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتخطى بلدية المحلة نظيرة بنى عبيد بهدفين دون مقابل.

وفاز فريق بتروجت على فريق الزرقا بثلاثة أهداف نظيفةو النجوم على فريق ميت خلف بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما فاز فريق المنصورة على فريق بلقاس برباعية مقابل ثلاثة بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

وفاز فريق بروكسي على فريق دمنهور بضربات الترجيح بعد التعادل بهدف لمثله.

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