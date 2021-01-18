تعافي وخروج حالتين يعانون من أمراض مزمنة من قسم العزل بقنا العام

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:08 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد

أعلن مستشفي قنا العام، اليوم الإثنين، عن تعافي وخروج حالتين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذلك عقب تلقيهم العلاج المتبع ضمن بروتوكول وزارة الصحة، وتحت إشراف الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة، ورئاسة الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، والدكتور انجي خلف، إشراف قسم العزل.

وقال الدكتور محمد الديب، مدير المستشفي، إن قسم العزل بقنا العام سجل تعافي وخروج حالتين جدد لمسن ومسنة تبلغ أعمارهم 75 عاما، و80 عاما، ويعانون من أمراض مزمنة عقب تلقيهم العلاج بالعزل.

وأكد الديب، أن المستشفي العام يقدم خدمة طبية متميزة بجميع الأقسام وفي التعامل مع حالات كورونا، حيث يعد قسم العزل أكبر الأقسام في محافظة قنا، مقدمًا الشكر للطاقم الطبي وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفي لمجهودهم في خدمة المرضي.

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