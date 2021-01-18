أنفوجرافيك.. أسطورة الموسيقى «عمار الشريعي» إبن المنيا

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تحدي الاعاقة..فتميز عن الجميع..فقد البصر فأعطاه الله البصيرة..أراد النجاح فسطع نجمه عاليا في السماء..انه حقا الموسيقار العالمي "عمار الشريعي " أبن سمالوط بمحافظة المنيا وأحد أعمدة الموسيقى في مصر له علامات وبصمات في الموسيقى الآلية والغنائية المصرية، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية للكثير من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية فهو موسيقي ومؤلف وناقد وحصل علي العديد من الجوائز والاوسمة ؛وكأن المنيا صدرت للعالم بأكمله اكبر مثال مشرف في تخطي الصعاب وتحدي الاعاقة بالارادة والعمل ولنا في الأديب " طه حسين " مثال.



الفجر تسطر لكم من خلال أنفوجرافيك معلومات حول حياة الموسيقار الراحل "عمار الشريعي"



1- ولد عمار علي محمد إبراهيم علي الشريعي 16 أبريل 1948 في سمالوط بمحافظة المنيا جده محمد باشا الشريعي نائب بالبرلمان المصري في عهد الملك فؤاد الأول،ووالده من كبار المزارعين في مركز سمالوط وعضو بالبرلمان المصري عن مركز سمالوط بعد ثورة 23 يوليو وكان جده لوالدته مراد بك الشريعي، أحد أقطاب ثورة 1919، وكان شقيقه الأكبر محمد على محمد الشريعى، سفير مصر الأسبق بأستراليا.



2- بدأ عمار الشريعى مشواره الفنى وهو لم يتعد الثالثة من عمره، فقد ولد عاشقا للموسيقى، حيث بدأ العزف على الأوكورديون، وبسبب كونه كفيفا قامت ابنة عمه بتعلميه العزف عن طريق تسمية النغمات بأسماء الأصابع، ومن ثم انطلق هو ليعلم نفسه بنفسه حتى تعلم تدوين الموسيقى وهو فى عمر السابعة.



3- تخرج عمار فى كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية لكنه لم يعمل بها، بسبب عشقه للموسيقى، وهنا تعلم آلة الأروج وأصبح أبرع عازفيها فى جيله بالرغم من تعقيد تلك الألة وصعوبتها عليه بسبب كونه كفيفا، كما اتجه للتأليف وتلحين الموسيقى ووضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية كما اهتم عمار باكتشاف المواهب الجديدة مثل مني عبد الغنى، علاء عبد الخالق، هدى عمار، ريهام عبد الحكيم وغيرهم.



4- من أهم أعماله الموسيقية فى السينما حب في الزنزانة، أرجوك أعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، البرىء، أما عن موسيقي أعماله التليفزيونية فمنها حديث الصباح والمساء ودموع في عيون وقحة، وارابيسك، وزيزينيا، امراءة في زمن الحب، ريا وسكينة، وكذلك العديد من موسيقي الأعمال المسرحية مثل الواد سيد الشغال، رابعة العدوية انها حقا عائلة محترمة.



5- تولى منذ عام 1991 م وحتى عام 2003 وضع الموسيقى والألحان لاحتفاليات أكتوبر التي تقيمها القوات المسلحة المصرية بالتعاون مع وزارة الإعلام كان عضو لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة سابقًا كما أنضم الي لجنة الحكماء التي تم تشكيلها أثناء ثورة 25 يناير عام 2011 م الذي توفي ظهر الجمعة السابع من ديسمبر 2012 عن عمر يناهز 64 عاما.