شركة إمارتية تستحوذ على محطتي طاقة رياح في بولندا

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:58 م
بوابة الفجر
استحوذت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة وصندوق "تاليري سولار ويند" الذي يستثمر في أصول مشاريع الرياح والطاقة الشمسية على حصص بنسبة 50 في المائة لكل منهما في محطتي طاقة رياح في بولندا.

وتقع محطة "ملاوا" لطاقة الرياح التي تبلغ قدرتها 37.4 ميجاواط في محافظة "مازوفيتسكي" شمال بولندا فيما تقع محطة "كراجيو" لطاقة الرياح بقدرة 14 ميجاواط في محافظة "بودلاسكي" في الشمال الشرقي ومن المتوقع أن يكتمل المشروعان بنهاية عام 2021.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمحطتين 51.4 ميجاواط وستولدان 192 جيجاواط / ساعة من الكهرباء سنوياً.

وعند اكتمال المشروعين يوفران طاقة كهربائية تكفي لسد احتياجات ما يقرب من 90 ألف أسرة بالإضافة إلى تفادي 146 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

وقال أحمد العوضي مدير تطوير الأعمال والاستثمار في إدارة الطاقة النظيفة بشركة "مصدر": "باعتبارها واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة تفخر" مصدر" بدخول السوق البولندية حيث تفسح هذه الخطوة المجال أمام مزيدٍ من التوسع والتنويع في محفظة الطاقة المتجددة التي تستثمر فيها الشركة ومن خلال هذا الاستحواذ فإننا نتطلع إلى دعم جهود الطاقة المتجددة في بولندا فضلاً عن تعزيز شراكتنا مع مجموعة "تاليري إنيرجيا".

من جانبه أكد كاي رينتالا مدير عام مجموعة "تاليري إنرجيا" أن شراكة مصدر وصندوق "تاليري سولار ويند" للاستثمار في قطاع طاقة الرياح في بولندا تعكس مدى الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة الذي يظهر من خلال الجمع بين عقود الفروقات وتوافر عقود الشراء التجاري في السوق البولندية كما أنه يأتي تأكيداً على أهمية تعاون الطرفين في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في منطقتي وسط وشرق أوروبا.

وتتولى شركة "فيستاس" تطوير المشروعين بالتعاون مع شركة "في ريديوم" لخدمات الطاقة التي توفر خدمات الهندسة والمشتريات والبناء وخدمات الإدارة الفنية والتجارية خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل.

ومول المشروعين  كل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك "دي ان بي بولسكا".

ويعتمد الاستحواذ المشترك لمحطتي طاقة الرياح في بولندا بين "مصدر" و"تاليري" على نجاح مشاريع الجهتين في منطقة غرب البلقان.

و سبق للطرفين الاستثمار في محطة "شيبوك 1" بقدرة 158 ميجاواط في صربيا ومحطة بينونة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 200 ميجاواط في الأردن وهي الأكبر من نوعها في المملكة.

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