تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

الإثنين 18/يناير/2021 - 05:03 م
بوابة الفجر
محمد جمال

يسعي نادي الزمالك للتعاقد مع صفقة قوية لتدعيم خط الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم الجاري.

ويرغب نادي الزمالك وجايمي باتشيكو المدير الفنى البرتغالي لنادي الزمالك فى التعاقد مع أسامة جلال مدافع المنتخب الأولمبي ونادي إنبي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وعلم الفجر الرياضي أن صفقة أسامة جلال اقتربت على الانتهاء بعد موافقة اللاعب على الانتقال لصفوف القلعة البيضاء وموافقة نادي إنبي المبدئية.

وكشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد

خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل

خط الهجوم: مصطفى محمد -  أسامة فيصل

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