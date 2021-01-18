القبض على متهمين صادر ضدهم أحكام تقارب من 170سنه سجن بالمنيا

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بالتنسيق مع مباحث مركز العدوة، من القبض شخصين بينهم محكوم صادر ضدهم احكام تقارب من 170 حكم قضائى متنوع، وحرر محضرا بالواقعة.



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه اشاره من العميد هشام حمزة مأمور مركز العدوة، شمال المنيا، يفيد بالقبض علي سيدة 30 سنه وشخص آخر 29 سنه وكلاهما مقيمين بقرية واحدة وعليهم 170 حكم قضائى.





عقب تقنين الإجراءات الأمنية بقيادة بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث العدوة ومعاونه الاول النقيب محمد أبو الوفا والنقيب أحمد عوض، حيث تم القبض على سيدة تدعى " أ.م 30 سنه وتقيم مركز العدوة، وعليها 50 حكم قضائى متنوع بإجمالي 70 سنه أحكام، وضبط " أ. ح 29 سنه وعليه 60 حكم قضائى وذلك بسبب صدور أحكام جنائية عليهم، وبتقنين الإجراءات الأمنية تم القبض عليهم ولتنفيذ الحكم.





فيما قد تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وتم العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.