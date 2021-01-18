سيراميكا يحقق فوزًا قاتلًا أمام طلائع الجيش

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزًا قاتلًا على حساب ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-1 على ملعب السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري المصري.





أحرز شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا هدف فريقه الأول من ضربة جزاء في الدقيقة 62، لكن إبراهيما كونيه تعادل للطلائع في الدقيقة 65، لكن أحمد ريان المعار من الأهلي، سجل هدفاً قاتلاً في الدقيقة (90+2).





ورفع سيراميكا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس بقيادة مدربه هيثم شعبان، وتجمد رصيد طلائع الجيش بقيادة مدربه عبد الحميد بسيوني عند 4 نقاط في المركز الأخير.





ومن ناحية آخرى تلقى غزل المحلة هزيمة مريرة على يد ضيفه مصر المقاصة بنتيجة 1-2 في الجولة ذاتها على ملعب المحلة.





أحرز الإثيوبي شيملس بيكلي في الدقيقة 4 لصالح المقاصة، وتعادل محمود علاء القطامي في الدقيقة 48 لصالح المحلة، لكن المقاصة سجل هدف الفوز في الدقيقة 74 عن طريق ضربة جزاء سجلها عصام صبحي.



