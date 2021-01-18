عاجل..الغاء حكم الحبس والغرامة في قضيه  طفل المرور

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:55 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت _ داليا عادل
قررت محكمه جنايات الطفل جلسة اليوم الغاء حكم الحبس سنه والغرمات جلسه اليوم واستبدلها بالتدابير الاحترازيه داخل منزل الاولاد وعليه فقط امرت المحكمه باخلاء سبيلهم من محبسهم بعد استمرار حبسهم لاكثر من شهرين

وقال المحامي ميشيل حليم دفاع المتهمين ان المقصود بالتدابير الاحترازيه داخل منزلهم هي متابعه طبيب وخبير نفسي لسلوكهم خلال ثلاث سنوات وذلك من بعد ماجاء بالتقرير النفسي للاطفال انهم يعانوه جميعا من اضطراب في السلوك النفسي حملتهم علي تلك الافعال

وكان ميشيل حليم دفاع المتهمين قدم حكم محكمه نقض يرثي مبداء انه لايجوز الجزم باليقين علي احراز المخدرات في الدم من خلال التحليل فقد يكون الاحراز قد تم بالتدخين السلبي ومخالطه الغير كما دفع بعدم جديه تحريات المباحث ووهنها فقد عجز مجري التحريات عن وصف وضعيه جلوس الاطفال داخل السياره وان باقي المتهمين لم يكن لهم دور ملمومسا علي مسرح الواقعه بالتعدي علي امين الشرطه او التنمر وان الفحص الفني لهواتفهم بمعرفه النيابه لم تثبت مشاركه احد من المتهميين للفيديوهات محل الواقعه وكانت محكمه اول درجه قد حكمت بالحبس لمده سنه وغرامه ١٠ الالف جنيه عن التهمه الاولي وهي احراز المخدرات بالدم وحبس شهر وغرامه ٥٠ الف جنيه عن كل اتهام في وقائع التعدس علي امين الشرطه واهانته والتنمر والنشر وتكون المحكمه بموجب حكمها اليوم قد امرت بتسليهمم لاهليتهم واخلاء سبيلهم والغاء الاحكام السابقه

أخبار تهمك

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الزمالك لحسم صفقة مدافع منتخب مصر

منذ أقل من نصف ساعة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ ساعة و 7 دقيقة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 19 ساعة

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السيسي يصل العاصمة الأردنية عمان في مستهل زيارة رسمية

منذ أقل من ساعتين

تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

منذ ساعة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ ساعة

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

سيراميكا يحقق فوزًا قاتلًا أمام طلائع الجيش

منذ نصف ساعة

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعة

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل - تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

04:32 م

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

04:29 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»