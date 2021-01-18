موعد مباراة مصر والسويد فى كأس العالم لكرة اليد





تقام اليوم مباراة قوية ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة العالم لكرة اليد دور الـ 32، فى البطولة المقامة فى مصر من 13 يناير وحتي 31 من نفس الشهر على صالات ستاد القاهرة الدولي والعاصمة الإدارية وبرج العرب و6 أكتوبر.





وتقام مباراة منتخب مصر ضد السويد اليوم فى تمام السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 3.





وكان منتخب مصر لكرة اليد حقق الفوز علي منتخب تشيلي فى افتتاح بطولة العالم لكرة اليد بنتيجة 35_29 فى صالة ستاد القاهرة الدولي.





وفى ثانى مبارياته حقق الفوز علي مقدونيا بنتيجة 38_19 فى ثان مباريات المنتخب على صالة ستاد القاهرة الدولي.



