هذا هو حبيبي.. شهيرة تسترجع ذكريات مع محمود ياسين





وأضافت " وبعدين يفوت يوم واتنين وهو محلقش وقوله الله ليه محلقتهاش يقولي لأ خلاص مدام أنتي حباها كده هسيبها وأمري لله هذا هو حبيبي".





يُشار أن الفنان محمود ياسين، قد فارق دنيانا يوم 14 أكتوبر 2020، عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع طويل مع المرض.





محمود ياسين، يعتبر من أهم النجوم التي جاءت في تاريخ السينما المصرية، والذي قدم أنجح الأفلام الوطنية مع أكبر النجوم بجيل الثمانينات.

استرجعت الفنانة شهيرة، زكرياتها مع زوجها الرحل النجم محمود ياسين، من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع "الفيسبوك".ونشرت شهيرة، صورة محمود ياسين، عندما كان يربي "دقنة" قائلة "مكانش يحب يربي دقنه علي طول وكنت أصر عليها وكنت اقوله والله شكلك حلو فيها يقولي لأ هحلقها وانا اقول لأ وهو يقول لأ مش حاببها⚘ وكنت أسكت وأستسلم بعد أخد ورد كتير".