رابط مباشر للاستعلام بالرقم القومي عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 واسماء الفائزين بالــ 500 جنيه

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:38 م
العمالة الغير منتظمة
العمالة الغير منتظمة

رابط مباشر للاستعلام بالرقم القومي عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 واسماء الفائزين بالــ 500 جنيه

ترقب ملايين من المتقدمين لصرف منحة العمالة الغير منتظمة موعد صدورها وإيداعها في حساباتها خلال الأيام الماضية، ومن ثم كان هنالك العديد من الاستقصاء حول كلمة بالرقم القومى منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير وكانت تتزايد منذ أن استهلت السنة الجارية 2021م، وكانت هذه هى الدفعة الثانية من المرحلة الثانية التي أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يتم صرفها إلى المتضررين عملياً نتيجة أزمة كورونا كأصحاب الحرف الغير منتظمة والمهن الحرة اليومية، وذلك بعد أن نجحت وزارة القوى العاملة في صرف مبلغ 1500 جنيه للمرحلة الأولى التي تضمن ثلاث أشهر بواقع 500 جنيه لكل شهر على حدى، ولذلك حاولنا أن نستعرض خلال السطور اللاحقة طريقة الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومي بالطرق المجانية المتاحة سواء تليفونياً أو إلكترونياً.

بالرقم القومى منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير
منذ تفشي فيروس كورونا وتأثرت الاقتصاد كثيراً وتزعزت موازينه، ومن ثم أصبحت الشركات تخفض العمالة، وبالتالي تضرر العاملين، ولا سيما عمال اليومية الذي يعملون في المهن الحرة، ولذلك كان لابد على الدولة أن تتكاتف مع كافة الجهات المعنية وتحاول أن تعوض هؤلاء الأشخاص، وكانت من هنا فكرة منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة التي سجل فيها ملايين من المواطنين.

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة الدفعة الخامسة
يمكن الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه إلكترونياً من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- اختيار منحة العمالة الغير منتظمة.
- كتابة الرقم القومي.
- إدخال رقم طلب صرف المنحة.
- اكتب رقم الهاتف المحمول الخاص بك.
- حدد المحافظة التابع لها.
- قم بإدخال الرمز التأكيدي.
- انقر على استعلم الآن.

كما يمكن الاستعلام عنها تليفونياً عن طريق الاتصال على رقم 142 أو إرسال رسالة عليه تحتوى على الرقم القومي.

رابط مباشر للاستعلام بالرقم القومي عن منحة العمالة الغير منتظمة لشهر يناير 2021 واسماء الفائزين بالــ 500 جنيه

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