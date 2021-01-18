بهذه الكلمات.. أكرم حسني يهنئ نادر حمدي وزوجته بمناسبة عقد قرانهما





وشارك أكرم جمهوره ومحبيه بصورة تجمعهما من حفل الزفاف وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : ألف مبروك نادر وسارة. أحلي وأجدع وأطيب اتنين في الدنيا.





ورد نادر على تلك التهنئة وكتب: ربنا يخليك يا أكرم بنحبك حب مش طبيعي.





وكان الملحن وعضو فريق "واما" نادر حمدي قد احتفل أول أمس بزفافه من المنتجة سارة حسني، وذلك في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور الشاعر تامر حسين، والفنان أكرم حسني، وحاتم فهمي، وعزيز الشافعي، والإعلامي ممدوح موسى ونادر ونور وأحمد إبراهيم،و أحمد فهمي، ومحمد عطية وخطيبته ميرنا الهلباوي، وتوما، ومحمد نور وتوما.





وفي سياق آخر، يشارك الفنان أكرم حسني في فيلم "العميل صفر"، وهو من تأليف وائل عبد الله، إخراج محمد سامي، بطولة نيللى كريم، لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب.



حرص الفنان أكرم حسني على تهنئة صديقه الملحن نادر حمدي بمناسبة حفل زفافه.