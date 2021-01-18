اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021.. خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر الإلكتروني

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:34 م
اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021
اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021.. خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر الإلكتروني 

اضافة المواليد على بطاقة التموين ، منذ أن أعلن وزير التموين المصري الدكتور علي مصيلحي أنه سوف يتم إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، ازداد البحث لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بإضافة المواليد على بطاقات التموين، وسوف نقوم معكم من خلال هذا المقال بعرض شروط اضافة المواليد على بطاقة التموين وطريقته عبر بوابة مصر الرقمية.

اضافة المواليد على بطاقة التموين
مما لا شك فيه أن بطاقات التموين في مصر تعتبر واحدة من طرق الدعم الذي تقوم الحكومة المصرية بتقديمه للأفراد من محددي الدخل والمعدومين، حيث يتم صرف السلع الأساسية مثل الزيت والسكر والدقيق عن طريق بقيمة 50 جنيها لكل فرد في البطاقة شهريا، وقد أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه سوف يتم الإعلان عن الشروط الخاصة بالمواليد، مؤكدة أنه لن يتم إضافة المواليد سوى للفئات الأكثر احتياجا وهم العمالة الغير منتظمة وأصحاب معاشات تكافل وكرامة، والأرامل والمطلقات.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين
أوضحت الوزارة أنه يمكن القيام ب اضافة المواليد على بطاقة التموين عن طريق موقع بوابة مصر الرقمية أو موقع دعم مصر عن طريق اتباع الخطوات التالية:

- في البداية يتم الدخول إلى بوابة مصر الرقمية (اضغط هنا).
- يقوم المواطن باختيار خدمات التموين.
- يتم اختيار إضافة مواليد جدد.
- يقوم المواطن بالضغط على أيقونة ابدأ الخدمة.
- تعرض كافة البيانات التموينية الخاصة بالمواطن والتي تشمل الاسم الرباعي والعنوان وأرقام الهاتف.
- يقوم المواطن بقراءة كافة الشروط والأحكام والضغط على المربع الخاص بالموافقة على الشروط والأحكام.
- يتم تفعيل البطاقة التموينية بدون سداد أي مصروفات.

وقد أوضحت الوزارة أنه سيتم خلال الفترة القادمة تحديد أعمار المواليد الذين سيتم إضافتهم على بطاقات التموين تبعا لما سيقوم مجلس العب بالموافقة عليه.

اضافة المواليد على بطاقة التموين 2021.. خطوات إضافة المواليد الجدد عبر موقع دعم مصر الإلكتروني 

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