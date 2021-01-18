باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:32 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
جدد البرتغالى جيمى باتشيكو، المدير الفنى لنادى الزمالك، تمسكه بالتعاقد مع رأس حربة جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واختار باتشيكو التعاقد مع حسام حسن من صفوف فريق سموحة، حتى فى حال استمرار مصطفى محمد مع الفريق لنهاية الموسم.

ويرى المدير الفنى أهمية وجود أكثر من رأس حربة بالفريق بالوقت الحالى، من أجل المنافسة بقوة على جميع الألقاب ولتعويض أى غيابات قد تحدث على مدار الموسم.

ويضغط الزمالك للحصول على موافقة إدارة سموحة، بانتقال حسام حسن للقلعة البيضاء، خصوصا بعد موافقة الزمالك على إعارة مصطفى فتحى فى الساعات الماضية.

أخبار تهمك

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ 18 دقيقة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي

منذ 43 دقيقة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 18 ساعة

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

منذ ثلث ساعة

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ ثلث ساعة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ ثلث ساعة

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعتين و 48 دقيقة

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

04:20 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»