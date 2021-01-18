سيراميكا كليوباترا يستعيد الانتصارات أمام طلائع الجيش

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد

أستطاع الفريق الأول لكره القدم بنادي سيراميكا كليوباترا الفوز علي  نظيره طلائع الجيش ، بهدفين لهدف  ، في المباراة التي جمعت الفريقين  اليوم، بستاد السويس ، ضمن منافسات الجولة الثامنة  من مسابقة الدوري المصري الممتاز .

افتتح فريق سيراميكا كليوباترا عن طريق مهاجم الفريق شادي حسين في الدقيقة 62 من ضربه جزاء أحتسابها حكم اللقاء جهاد جريشه بعد الرجوع إلي الفار ، لكن نجح الجيش في تعديل النتيجه سريعا في الدقيقه  65 عن طريق إبراهيما كونيه بأسيست من ناصر ماهر ، ولكن أستطاع أحمد ياسر ريان المهاجم الذهبي لسيراميكا كليوباترا أن يحرز هدف الفوز في الدقيقه 92 لتنتهي المباراة بنتيجه هدفين لهدف . 

يحتل سيراميكا كليوباترا المركز الثامن في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 11 نقاط   بينما يحتل الجيش 4 نقاط و يظل في المركز 18 من ترتيب مسابقة الدوري الممتاز

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