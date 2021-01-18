تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:28 م
بوابة الفجر
محمد أيمن
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين سعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي الحصول على خدمات واحد من أبرز المهاجمين الذين ظهروا على الساحة خلال الموسم الجاري.


وقالت مجلس ذا اتلانتيك الإلكترونية أن إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند يعتبر على رأس إهتمامات تشيلسي الأمر الذي يعزز من صفوف البلوز خاصةً أنه بات مهاجم من الطراز الأول.


ولن يجد تشيلسي المهمة سهلة للحصول على اللاعب خاصةً أنه يرتبط بعقد مع دورتموند حتى عام 2024 في الوقت الذي دخل فيه ريال مدريد بقوة في الصفقة من اجل ضم اللاعب

أخبار تهمك

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

منذ يوم

باتشيكو يصر على ضم القناص للزمالك

منذ ثلث ساعة

نجم برشلونة يرتكب واقعة غير أخلاقية أثناء مشاركته أمام ريال سوسيداد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

منذ أقل من نصف ساعة

عماد النحاس يعلن تشكيل المقاولون العرب لمواجهة الإسماعيلي

منذ ساعة الا ربع

عاجل..قطاع الأعمال توقع إتفاق إنتاج السيارة الكهربائية بأيدي مصرية

منذ حوالي 3 ساعات

تشيلسي يزاحم ريال مدريد على صفقة الموسم

منذ أقل من نصف ساعة

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

منذ ساعتين و 20 دقيقة

بديلاً لـ"pcr".. تقنية جديدة للكشف عن "كورونا" في 25 دقيقة (فيديو)

منذ يوم

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

منذ نصف ساعة

نجم الأهلي يدرس عدم التجديد من أجل الاحتراف

منذ حوالي 18 ساعة

ردود فعل جماهير ليفربول على أداء صلاح أمام مانشستر يونايتد

منذ أقل من نصف ساعة

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

الزمالك يكثف مفاوضاته لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

إنبي يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ ساعتين و 50 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:57 م

عاجل- تأجيل موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية

باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

04:20 م

عاجل.. إتحاد الكرة يفتح النار على عبد الحفيظ

04:28 م

عاجل.. شوبير يفجر مفاجأة بشأن طلب نجم الأهلي الرحيل

02:30 م

مدرب الأهلي السابق: الزمالك سيتوج ببطولة الدوري هذا الموسم

02:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: زوجة مولانا 4.. طلاق مولانا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 25.. «أوان الورد» «قنبلة» وحيد حامد.. و«فتنة» المتشددين.. و«حكمة» البابا شنودة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: إلى جيل الفن النظيف.. «البوسة مش انحلال»