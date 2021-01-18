ضمن مبادرة شتى فى مصر.. فنادق الغردقة تنظم مهرجان الفراولة باستخدام 2 طن (صور)

Advertisements

نظمت فنادق الغردقة اليوم الإثنين مهرجان الفراولة باستخدام ما يقرب من 2طن فراولة، قام بإعدادها 25 شيف َوتم استخدمها في العصائر والحلويات الشرقية والغربية والمأكولات الطازجة وذلك بمشاركة عدد من السائحين المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة وذلك كنوع من أنواع الترفيه لتنشيط السياحة تزامنا مع مبادرة شتى في مصر.



وقال قاسم السيد مسئول بأحد الفنادق السياحية بالغردقة مثل هذه المهرجانات تأتي كنوع من أنواع الترفيه حيث لجأت الفنادق الى أفكار غير تقليدية بهدف تنشيط مبادرة شتى في مصر.



ولفت إلى أن المهرجان لاقي فرحة واستمتاع النزلاء المصريين والأجانب من نزلاء الفنادق، مؤكدا على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها وزارة السياحة والصحة.



وكشف إسلام نجيب مدير الأغذية والمشروبات بمجموعة فنادق سياحية بالغردقة انه تم تخصيص يومين في الأسبوع لإقامة مثل هذه المهرجانات على الشواطئ وفي الأماكن المفتوحة مراعاة التباعد الاجتماعي والحفاظ على المسافات الآمنة.



وأوضح أنه تم استخدام ٢ طن من الفراولة الطازجة بمشاركة ٢٥ شيف، مشيرا إلى نجاح تلك الفكرة في جذب السائحين خاصة نزلاء السياحة الداخلية من المصريين.