استمرار ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في الأسبوع الثاني من يناير





ارتفعت أسعار المشتقات النفطية عالمياً ارتفاعاً ملحوظاً في الأسبوع الثاني من شهر يناير مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.





وسجل البنزين أوكتان 90، سعر 3ر507 دولار للطن مقارنة مع سعر 9ر483 في الأسبوع الأول، بنسبة ارتفاع بلغت 8ر4 بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر495 دولار للطن إلى 5ر520 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 1ر5 بالمئة، في حين ارتفع سعر الديزل من 7ر430 دولار للطن إلى 4ر452 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 5 بالمئة، فيما ارتفع سعر الكاز من 8ر446 دولار للطن إلى 1ر468 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 8ر4 بالمئة. ومن جانب آخر، ارتفع سعر زيت الوقود في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي إلى 6ر330 دولار للطن مقابل 2ر317 دولار في الأسبوع الأول وبنسبة ارتفاع بلغت 2ر4 بالمئة.





وفي المقابل، استمر سعر الغاز البترولي المسال لشهر يناير عند 535 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر ديسمبر الماضي الذي بلغ 5ر457 دولار.





وكان سعر خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي بلغ 4ر55 دولار للبرميل مقابل 3ر53 دولار المسجل في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.