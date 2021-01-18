ميسي يترقب الإيقاف بعد طرده في نهائي كأس السوبر الإسباني

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:23 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
يترقب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني، عقوبة مشددة، تهدده بالابتعاد عن فريقه لعدد كبير من المباريات، بعد طرده بالأمس في نهائي كأس السوبر الأسباني.


وقالت صحيفة سبورت الكتالونية أن ميسي تنتظره عقوبة إيقاف تتراوح بين 4 و12 مباراة، وفقا لنص المادة 98 من لائحة الانضباط.

وتابعت أن اعتداء ليونيل على مهاجم بلباو بدون كرة في نهائي كأس السوبر، وحصول اللاعب الأرجنتيني على بطاقة حمراء مباشرة، يصنف على أنه "مخالفة جسيمة".

وكشفت الصحيفة أيضا أن عقوبة إيقاف النجم الأرجنتيني سوف تنفذ في مباريات برشلونة ببطولتي الدوري وكأس ملك إسبانيا.

يذكر أن  ميسي تلقى أول بطاقة حمراء في تاريخه مع برشلونة، والثالثة إجمالا في مسيرته الكروية التي تمتد أكثر من 15 عاما.

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