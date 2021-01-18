باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة الجونة في الدوري المصري

كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن قائمة الفريق لمواجهة الجونة المقرر لها غدا الثلاثاء على استاد بتروسبورت، ضمن مباريات الجولة الثامنة للدوري الممتاز.





وجاءت قائمة الفريق كالتالي:-





حراسة المرمى: محمد أبوجبل - محمد عواد





خط الدفاع: محمد عبدالغني - محمود حمدي الونش - عبدالله جمعة - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد





خط الوسط: فرجاني ساسي -طارق حامد - يوسف إبراهيم أوباما - إسلام جابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - أشرف بن شرقي - حسين فيصل





خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل