شركات الطيران الروسية تخفض حركة النقل بنسبة 46% في 2020

قلصت شركات الطيران الروسية في العام 2020 حركة الركاب بنسبة 46% إلى 69.17 مليون مسافر مقارنة بالعام 2019، وذلك وفقا لبيان صدر عن وكالة النقل الروسية.





ووفقا للبيان فقد نقلت شركات الطيران الروسية أكثر من 5 ملايين مسافر في ديسمبر من العام الماضي، وهو ما يقل بنسبة 43% عن مستوى ديسمبر 2019.





وأشار البيان إلى أن شركة “أيروفلوت” حافظت على مركزها كأكبر شركة طيران في روسيا، على الرغم من أن الشركة الروسية قلصت أنشطة النقل في 2020 بنسبة 61% إلى 14.6 مليون مسافر.





فيما خفضت شركة S7 Airlines النقل بنسبة 31% إلى 12.3 مليون مسافر، بينما قلصت شركة “بوبيدا” أنشطة السفر بنسبة 12% إلى 9.1 مليون مسافر.