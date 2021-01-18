موعد مباراة برشلونة المقبلة في الدوري الإسباني الممتاز

الإثنين 18/يناير/2021 - 04:06 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره إلتشي، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.


وخسر نادي برشلونة بطولة كأس السوبر الإسباني، بعد الهزيمة من فريق أتلتيك بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة النهائية.


ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 34 نقطة، بينما يتواجد إلتشي في المركز الثامن عشر برصيد 16 نقطة.


ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت الإمارات.

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